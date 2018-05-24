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Новости / Происшествия

В Афанасьевском районе в ДТП пострадали 3 ребенка.

Сегодня, 16:16 | Просмотров: 60 | Версия для печати
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ДТП случилось в 12 часов 27.05.2019 года.
 
На 830-ом километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, по предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» не справился с управлением.
 
Иномарка съехала в кювет и перевернулась.
 
В аварии пострадали 4 пассажира «Дэу Матиз». Травмы получили 21-летняя девушка, девочка 3-х лет, мальчики 5 и 7 лет.
 
Госпитализация пострадавшим не потребовалась.


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