В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

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Авария случилась в 15 часов 27.05.2019 года.

На 42-ом километре автодороги Омутнинск-Песковка-Кирс, по предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета-5 уснул во время движения.

Мотоцикл потерял управление, врезался в дорожное ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

По информации ГИБДД, мужчина не имел водительских прав.