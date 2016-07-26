В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.
Авария случилась в 15 часов 27.05.2019 года.
На 42-ом километре автодороги Омутнинск-Песковка-Кирс, по предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета-5 уснул во время движения.
Мотоцикл потерял управление, врезался в дорожное ограждение и опрокинулся.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.
По информации ГИБДД, мужчина не имел водительских прав.
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