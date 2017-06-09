В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

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ДТП случилось в 18 часов 27.05.2019 года.

На ул. Жуковского во дворе дома №6, по предварительным данным, 31-летний водитель «Мицубиси Каризма» совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Мальчик внезапно выехал перед иномаркой из-за стоящего впереди автомобиля.

От удара велосипед отбросило на находившийся рядом автомобиль «Сузуки».

В результате происшествия 11-летний мальчик-велосипедист получил травмы (не госпитализирован).