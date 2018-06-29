Приставы составили собирательный образ должника-алиментщика

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«Вторая категория это те должники, которые имеют денежные, имущество, определенные источники доходов и они их стараются не афишировать. Вот как раз к этой категории мы применяем все полномочия, которые предоставлены нашей службой и достигаем положительных результатов».

«Но самое интересное, для меня, что женщин достаточно много. 20% это много и если посмотреть, то женщины-должники относятся к неблагонадежной категории».

Максимальный долг по алиментам в Кировской области составил 3 миллиона рублей. Такую сумму задолжал своему ребенку житель Слободского. В канун дня защиты детей судебные приставы рассказали, как борются за права детей и составили собирательный образ должника-алиментщика.В рамках акции максимально усиливается работа по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей.В этом году за 4 месяца уже возбуждено почти две с половиной тысячи исполнительных производств на сумму 77,5 миллионов рублей. Как отмечают судебные приставы, должники по алиментам делятся на три категории. Первая оплачивать алименты не отказывается, но по каким-то причинам не укладывается в сроки.И третья категория - это асоциальные личности, забывшие о существовании своих детей. Долги у них могут доходить до нескольких миллионов рублей. В рамках акции судебные приставы составили социальный портрет должников. В основном это мужчины. Средний возраст у мужчин 40 лет, у женщин 43 года.Наибольшее количество должников по алиментам проживает в Кирове, Слободском и Кирово-Чепецке. В крупных городах в отношении неплательщиков чаще применяются меры принудительного взыскания.