В Вятскополянском районе ребенок на квадроцикле врезался в иномарку.
ДТП произошло в 18 часов 30 мая 2019 года.
На первом километре полевой дороги Кукмор-Пинигерь, 8 летний ребенок на квадроцикле при развороте не совладал с управлением и спровоцировал аварию.
Юный водитель врезался во встречный автомобиль «Хендай Акцент». В результате происшествия ребенок получил травмы (не госпитализирован). Выяснилось, что школьник не имел водительских прав.
Почему оба водителя не смогли разминуться в чистом поле - выясняют инспекторы местного ГИБДД.
В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.
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