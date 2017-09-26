В Вятскополянском районе ребенок на квадроцикле врезался в иномарку.

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ДТП произошло в 18 часов 30 мая 2019 года.

На первом километре полевой дороги Кукмор-Пинигерь, 8 летний ребенок на квадроцикле при развороте не совладал с управлением и спровоцировал аварию.

Юный водитель врезался во встречный автомобиль «Хендай Акцент». В результате происшествия ребенок получил травмы (не госпитализирован). Выяснилось, что школьник не имел водительских прав.

Почему оба водителя не смогли разминуться в чистом поле - выясняют инспекторы местного ГИБДД.

В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.