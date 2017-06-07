В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

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ЧП произошло вечером 30 мая в г. Лузе.

В большинстве районов области прошла сильная гроза.

Юная жительница Лузы находилась на улице Ленина рядом с домом. Девочка попыталась поднять с земли провод, оборванный сильным порывом ветра. Провод оказался под напряжением, и девочка получила удар электротоком.

Школьница скончалась на месте ЧП.

По данному факту сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку.

Добавим, что вечером 30 мая во время грозы на северо-востоке области выпал крупный град. Диаметр градин достигал 2 см.

Шквалистый ветер сломал и повалил много деревьев. Грозы расщепляли стволы и обесточивали дома.

Добавим, что синоптики объявили новое метеопредупреждение на 1 июня.

Днем местами по Кировской области вновь ожидаются грозы, с порывами ветра до 16-21 м/с.

фото vk.com/meteokirov