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В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

Сегодня, 14:26 | Просмотров: 261 | Версия для печати
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ЧП произошло вечером 30 мая в г. Лузе.
 
В большинстве районов области прошла сильная гроза.
 
Юная жительница Лузы находилась на улице Ленина рядом с домом. Девочка попыталась поднять с земли провод, оборванный сильным порывом ветра. Провод оказался под напряжением, и девочка получила удар электротоком.
 
Школьница скончалась на месте ЧП.
 
По данному факту сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку.
 
В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.Добавим, что вечером 30 мая во время грозы на северо-востоке области выпал крупный град. Диаметр градин достигал 2 см.
 
Шквалистый ветер сломал и повалил много деревьев. Грозы расщепляли стволы и обесточивали дома.
 
Добавим, что синоптики объявили новое метеопредупреждение на 1 июня.
 
Днем местами по Кировской области вновь ожидаются грозы, с порывами ветра до 16-21 м/с.
 
фото vk.com/meteokirov


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