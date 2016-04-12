В Кочуровском парке нашли тело 26-летнего мужчины.

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Сотрудники полиции просят откликнуться свидетелей происшествия.

Тело молодого человека было обнаружено в Кочуровском парке г. Кирова в ночь на 6 июля 2018 года.

Полиции удалось установить его личность. Погибшим оказался Александр Исупов, 1993 года рождения.

Его приметы: на вид 25 лет, рост около 180 см., среднего телосложения, был одет в голубую кофту, черные джинсы и черные кроссовки.

Полицейские выяснили, что в Кочуровский парк Исупов пришел со стороны перекрестка улиц Воровского и Производственной.

Возможных очевидцев происшествия, а также тех, кто обладает информацией, которая поможет установить обстоятельства гибели молодого человека, просят позвонить по телефонам: 519-619 либо 02.

по информации УМВД по Кировской области