В Кирове зафиксированы случаи сбыта фальшивых купюр номиналом 2 тысячи рублей.

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С начала года на территории Кирова было зафиксировано 3 случая сбыта поддельных банкнот номиналом 2 тысячи рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает личности и местонахождение подозреваемых.

По словам экспертов, во всех случаях фальшивые деньги были очень низкого качества. В частности, у банкнот не было защитных колец и металлизированных нитей.

Фальшивки выявляли при пересчете выручки, поступившей из торговых точек в банки.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости проверки каждой купюры. Особое внимание стоит обращать на банкноты с крупным номиналом (1, 2 и 5 тысяч рублей).

Они должны иметь следующие признаки подлинности:

- комбинированный водяной знак (на просвет рисунок имеет участки более светлые, чем бумага);

- выпуклые элементы на купюрах (надпись «Билет Банка России», метки для лиц с ослабленным зрением);

- защитная нить (металлизированная защитная нить шириной 5 мм с повторяющимся изображением, внедренная в бумагу);

- эффект изменения изображения на защитной нити (при изменении угла зрения рисунок меняется);

- микроперфорация (на просвет видны микроотверстия, имеющие ровные, параллельные ряды);

- оптически переменная магнитная краска (при изменении угла зрения изменяется цвет герба города).

Если денежная купюра вызывает сомнение в подлинности, не отказывайтесь от подозрительной банкноты и не возвращайте ее сбытчику, в том числе под предлогом замены, размена или проверки в банке. Незамедлительно вызывайте полицию и постарайтесь не дать сбытчику скрыться до приезда сотрудников.

При невозможности задержать лицо, которое предъявило в качестве расчета денежный знак с признаками подделки, запомните его приметы. Не пытайтесь сбыть поддельную денежную купюру.

О выявлении денежного знака, вызывающего сомнения в своей подлинности, необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02.