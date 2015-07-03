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Сегодня сотрудники отделов по делам несовершеннолетних отмечают профессиональный праздник. Подразделения по борьбе с детской беспризорностью и бесконтрольностью в МВД появились в 1935-м году. С одним из лучших инспекторов Кирова пообщался Артем Макаров.Каждый день Юлии Устюговой начинается на стадионе школы. Сначала пробежка, а потом силовые упражнения. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних точно знает, что спорт помогает в работе.Юлия Устюгова со спортом на "ты" еще с детства. Мастер спорта по лыжам, занималась баскетболом и другими видами. Неоднократно занимала первые места на различных соревнованиях. Она не продолжала династию, не вдохновлялась примером знакомых. Юлия - единственный полицейский в своей семье. Надеть погоны она решила, еще учась в институте.В институте Юлия Устюгова изучала педагогику. Эти знания пригодились на службе неоднократно. К подопечным нужен особый подход, к каждому индивидуальный.Майор полиции пользуется уважением у подростков. Своим подопечным она не раз помогала и советом, и делом.Инспектор работает не только с детьми и подростками, но и со взрослыми. Сейчас на участке Юлии Устюговой около 50-ти неблагополучных семей. Обходить и проверять их нужно регулярно.Инспектор по делам несовершеннолетних должен быть не только педагогом и психологом, но и обладать терпением и большой выдержкой. Именно поэтому в профессии так мало мужчин.Юлия Устюгова выдержала все испытания профессии. В этом ей помогла семья. У майора полиции двое детей и супруг, который всегда окажет поддержку.В последний день мая Юлия Устюгова отметит профессиональный праздник, день подразделений по делам несовершеннолетних. Как большинство коллег, инспектор встретит его на службе.