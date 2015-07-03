Сотрудники отделов по делам несовершеннолетних отмечают профессиональный праздник
Каждый день Юлии Устюговой начинается на стадионе школы. Сначала пробежка, а потом силовые упражнения. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних точно знает, что спорт помогает в работе.
ЮЛИЯ УСТЮГОВА, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Тренировка дает мне авторитет в микрорайоне, в котором я живу и работаю. Дети, подростки все смотрят на меня, я надеюсь, что заряжаются положительной энергией, и пример с меня берут положительный».
Юлия Устюгова со спортом на "ты" еще с детства. Мастер спорта по лыжам, занималась баскетболом и другими видами. Неоднократно занимала первые места на различных соревнованиях. Она не продолжала династию, не вдохновлялась примером знакомых. Юлия - единственный полицейский в своей семье. Надеть погоны она решила, еще учась в институте.
ЮЛИЯ УСТЮГОВА, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Я не пошла ни по чьим стопам, выбрала такую профессию. Я считаю, что я полностью реализовала себя».
В институте Юлия Устюгова изучала педагогику. Эти знания пригодились на службе неоднократно. К подопечным нужен особый подход, к каждому индивидуальный.
- Здравствуйте ребята.
- Здравствуйте.
Майор полиции пользуется уважением у подростков. Своим подопечным она не раз помогала и советом, и делом.
- Она чем-то помогает тебе?
- Объясняет всю ситуацию, если чего-нибудь натворю там.
Инспектор работает не только с детьми и подростками, но и со взрослыми. Сейчас на участке Юлии Устюговой около 50-ти неблагополучных семей. Обходить и проверять их нужно регулярно.
- Даша, как у вас дела?
- "Детские" все оформлены у вас? Денежки получаете?
Инспектор по делам несовершеннолетних должен быть не только педагогом и психологом, но и обладать терпением и большой выдержкой. Именно поэтому в профессии так мало мужчин.
ЮЛИЯ УСТЮГОВА, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Немногие мужчины выдерживают вот это хамство подростковое, что несовершеннолетний, или малолетние лицо взрослому мужчине гадости... Мы же много гадостей слышим в свой адрес».
Юлия Устюгова выдержала все испытания профессии. В этом ей помогла семья. У майора полиции двое детей и супруг, который всегда окажет поддержку.
НИКОЛАЙ УСТЮГОВ:
«Событий происходит много. Много переживает за работу. Всегда с душой и сердцем относится к работе. Поэтому бывает, что нужно излить душу. Поэтому поддерживаю, как могу».
В последний день мая Юлия Устюгова отметит профессиональный праздник, день подразделений по делам несовершеннолетних. Как большинство коллег, инспектор встретит его на службе.
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