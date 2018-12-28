В Кирове 19-летний водитель ВАЗ-2104 врезался в остановку: есть пострадавшие.
По факту ДТП проводится проверка.
Авария произошла 31 мая в 16 часов 50 минут.
На ул. Кедровой у дома № 1 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.
В этот момент на остановке находились люди, ожидавшие автобус. В результате происшествия травмы получила одна женщина.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
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