В Кирове 19-летний водитель ВАЗ-2104 врезался в остановку: есть пострадавшие.

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По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла 31 мая в 16 часов 50 минут.

На ул. Кедровой у дома № 1 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

В этот момент на остановке находились люди, ожидавшие автобус. В результате происшествия травмы получила одна женщина.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.