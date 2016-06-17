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Новости / Происшествия

В Кирове нашли 3-летнего ребенка, сбежавшего из дома.

Сегодня, 11:10 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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сотрудники Росгвардии вернули родителям потерявшегося ребенка.
 
Инцидент произошел утром 30 мая. Сержант Григорий Томилов и сержант Максим Ишимов находились на маршруте патрулирования.
 
В это время поступила информация, что у продуктового магазина по улице Ердякова находится малыш, на вид около 3-х лет, без сопровождения взрослых.
 
Росгвардейцы прибыли по указанному адресу и при отработке территории микрорайона к ним подошел мужчина, который представился отцом мальчика.
 
Выяснилось, что 3-летний мальчик научился самостоятельно открывать входную дверь и сбежал на улицу.
 
После проведения всех необходимых мероприятий ребенка вернули родителям.


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