В Кирове нашли 3-летнего ребенка, сбежавшего из дома.
сотрудники Росгвардии вернули родителям потерявшегося ребенка.
Инцидент произошел утром 30 мая. Сержант Григорий Томилов и сержант Максим Ишимов находились на маршруте патрулирования.
В это время поступила информация, что у продуктового магазина по улице Ердякова находится малыш, на вид около 3-х лет, без сопровождения взрослых.
Росгвардейцы прибыли по указанному адресу и при отработке территории микрорайона к ним подошел мужчина, который представился отцом мальчика.
Выяснилось, что 3-летний мальчик научился самостоятельно открывать входную дверь и сбежал на улицу.
После проведения всех необходимых мероприятий ребенка вернули родителям.
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