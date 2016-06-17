В Кирове нашли 3-летнего ребенка, сбежавшего из дома.

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сотрудники Росгвардии вернули родителям потерявшегося ребенка.

Инцидент произошел утром 30 мая. Сержант Григорий Томилов и сержант Максим Ишимов находились на маршруте патрулирования.

В это время поступила информация, что у продуктового магазина по улице Ердякова находится малыш, на вид около 3-х лет, без сопровождения взрослых.

Росгвардейцы прибыли по указанному адресу и при отработке территории микрорайона к ним подошел мужчина, который представился отцом мальчика.

Выяснилось, что 3-летний мальчик научился самостоятельно открывать входную дверь и сбежал на улицу.

После проведения всех необходимых мероприятий ребенка вернули родителям.