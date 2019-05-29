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На дороге Киров-Русское вылетел в кювет ВАЗ-21104.

Вчера, 13:15 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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Авария произошла 1.06.2019 г. в 18 часов на 18-ом км автодороги Киров – Русское.
 
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
 
Автомобиль опрокинулся и получил сильные повреждения. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован).
 
Еще одна авария произошла вечером 02.06.2019 г. в 22 часа на ул. Советской п. Кильмезь.
 
По предварительным данным, 24-летняя женщина-водитель автомобиля «Джили» в состоянии алкогольного опьянения врезалась в автомобиль «Тойота РАВ 4».
 
В аварии 25-летний мужчина-пассажир автомобиля «Джили»получил травмы (не госпитализирован).


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