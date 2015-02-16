На улице Ленина "Лада Калина" столкнулась с иномаркой.

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ДТП произошло в 23 часа 01.06.2019 года в г. Кирове.

На ул. Ленина, напротив д.№ 1, по предварительным данным, 21-летняя водитель «Лада Калина» на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедилась в безопасности маневра.

"Лада" не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю «Рено Логан» под управлением 35-летнего водителя и совершила столкновение.

В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Логан» получил травмы (не госпитализирован).