В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".
Авария случилась в 4 часа утра.
На 98-ом км автодороги Белая Холуница-Кирс, по предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при выполнении маневра обгон неправильно выбрал боковой интервал до попутного автомобиля «Лада Веста» под управлением 32-летнего водителя.
После чего «Лада Приора» съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП два пассажира автомобиля «Лада Приора» (мужчины 36 лет и 41 года) получили травмы.
По информации ГИБДД, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
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