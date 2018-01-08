В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".

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Авария случилась в 4 часа утра.

На 98-ом км автодороги Белая Холуница-Кирс, по предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при выполнении маневра обгон неправильно выбрал боковой интервал до попутного автомобиля «Лада Веста» под управлением 32-летнего водителя.

После чего «Лада Приора» съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Лада Приора» (мужчины 36 лет и 41 года) получили травмы.

По информации ГИБДД, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.