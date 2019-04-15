В Уржумском районе автомобиль "ИЖ-2717" сбил двух подростков на мопеде.

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ДТП случилось в 11 часов в с. Большой Рой.

На ул. Центральной, напротив дома №122, по предварительным данным, 55-летний водитель "ИЖ-2717" при повороте направо совершил столкновение с попутным мопедом «Альфа».

Мопедом управлял 15-летний подросток. В результате происшествия водитель мопеда, а также его 14-летняя девочка-пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Еще одно ДТП с участием мототехники произошло 02.06.2019 года в Слободском районе.

На 621-ом км автодороги Шарья-Киров-Пермь 31-летний водитель мотоцикла «Лифан» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Форд Куга» под управлением 50-летней женщины и совершил столкновение.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы (не госпитализирован).