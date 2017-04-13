В Кирове уничтожена партия контрафакта на сумму более 8 млн рублей.

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Исполняя приговор суда, сотрудники УМВД России по Кировской области уничтожили более 1800 предметов контрафактной спортивной одежды и обуви.

Владельцы товара были задержаны в мае 2018 года.

Двое жителей Кирова приобретали большие партии контрафакта, которые сбывали через интернет. На одежду и обувь были нанесены товарные знаки известных фирм-производителей, но фактическое место производства товара было неизвестно.

Соответствующие сертификаты одежда и обувь не имели.

"Бизнесмены" сбывали контрафакт через популярную соцсеть, где создали 5 страниц под одним именем. На момент задержания кировчан на страницах было зарегистрировано более 9 тыс. подписчиков. Суммарный оборот доходил до 1 млн рублей в месяц.

Подсудимые были признаны судом виновными, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. Весь конфискованный товар на сумму более 8 млн рублей по решению суда был уничтожен.

по информации УМВД по Кировской области