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Новости / Происшествия

В массовом ДТП на Московской пострадал нетрезвый водитель.

Сегодня, 10:56 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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Авария случилась в 7 часов утра 13.06.2019 г. в Кирове.
 
На улице Московской, № 106а, произошло столкновение 5 автомобилей.
 
В притормозивший «Хендай Гетц» последовательно въехали «ВАЗ-211440», «Фольксваген Тигуан», «Лада Ларгус» и «ВАЗ-21099». В результате происшествия пострадал 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099».
 
Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализация не потребовалась.
 
И еще одна авария с пострадавшими произошла в тот же день вечером на ул. Профсоюзной, 84.
 
Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении автомобиль «Ниссан» и автобус «Нефаз» маршрута № 1.
 
В результате происшествия получил травмы 79-летний пассажир автобуса (не госпитализирован).


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