В Кирово-Чепецком районе во время лесозаготовок был тяжело травмирован рабочий.

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Следственным отделом по г. Кирово-Чепецк СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло на территории Паркового лесничества Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района.

Рабочий вывозил лес с территории делянки. Мужчина тросом прицепил дерево к трактору и пошел пешком в сторону эстакады впереди трактора.

В это время транспортируемое дерево зацепило другое, растущее рядом, и повалило его. Ствол дерева упал на рабочего, причинив ему перелом свода черепа.

После оказания первой помощи мужчина был доставлен в Центр травматологии.

По заключению Государственной инспекцией труда по Кировской области причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ владельца делянки. Лесосека не была должным образом предварительно подготовлена для работ.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области