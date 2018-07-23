В Кирово-Чепецком районе во время лесозаготовок был тяжело травмирован рабочий.
Следственным отделом по г. Кирово-Чепецк СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело.
ЧП произошло на территории Паркового лесничества Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района.
Рабочий вывозил лес с территории делянки. Мужчина тросом прицепил дерево к трактору и пошел пешком в сторону эстакады впереди трактора.
В это время транспортируемое дерево зацепило другое, растущее рядом, и повалило его. Ствол дерева упал на рабочего, причинив ему перелом свода черепа.
После оказания первой помощи мужчина был доставлен в Центр травматологии.
По заключению Государственной инспекцией труда по Кировской области причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ владельца делянки. Лесосека не была должным образом предварительно подготовлена для работ.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
по информации СУ СКР по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.