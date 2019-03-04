В Малмыже "Лада Калина" врезалась в "ВАЗ-2109".

Поделиться новостью:

ДТП случилось около 9 часов утра 15.06.2019 года.

На ул. Комсомольской, 16, по предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не убедилась в безопасности.

В это время по главной дороге двигался ВАЗ-2109 под управлением 24-летнего водителя.

Произошло столкновение, в результате которого "девятка" въехала в ограждение лестницы.

В ДТП пострадали водитель и 29-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109 (не госпитализированы).