В Малмыже "Лада Калина" врезалась в "ВАЗ-2109".
ДТП случилось около 9 часов утра 15.06.2019 года.
На ул. Комсомольской, 16, по предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не убедилась в безопасности.
В это время по главной дороге двигался ВАЗ-2109 под управлением 24-летнего водителя.
Произошло столкновение, в результате которого "девятка" въехала в ограждение лестницы.
В ДТП пострадали водитель и 29-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109 (не госпитализированы).
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