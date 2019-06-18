На улице Производственной "ВАЗ-2115" столкнулся с «Киа Сид».
Авария произошла около 20 часов 17.06.2019 года в Кирове.
На улице Производственной, напротив дома №48, по предварительным данным, 59-летний водитель ВАЗ-2115 при выполнении маневра разворот не занял крайнее левое положение на проезжей части и не убедился в безопасности маневра.
В результате произошло столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Киа Сид» под управлением 31-летней женщины.
В ДТП получил травмы водитель автомобиля ВАЗ-2115 (не госпитализирован).
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