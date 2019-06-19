ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

20 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.9794
EURO: 71.6377
Погода в городе Кирове:
днём:  +21...+23°C
вечером:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Белохолуницком районе 87-летнюю пенсионерку обманула "сотрудница банка".

Вчера, 10:04 | Просмотров: 143 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Потерпевшая рассказала, что днем к ней на улице подошла женщина, которая представилась работницей банка.
 
Она сообщила, что в стране якобы проводится денежная реформа и предложила обменять хранившиеся дома у пенсионерки денежные купюры.
 
Также незнакомка сообщила, что труженикам тыла «полагается премия в сумме 150 тысяч рублей». Женщины вошли в дом, и бабушка передала «сотруднице банка» 15 тысяч рублей.
 
После ухода гостьи пенсионерка обнаружила, что вместо настоящих денег у нее остались 15 закладок «Билеты банка приколов».
 
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские составили фоторобот мошенницы. Если у вас есть информация о женщине, похожей по приметам, сообщите об этом в полицию по телефону: (83364) 4-10-02 либо 02 (с мобильных телефонов любых операторов 102).
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.

16:55 19.06.2019


На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской.

В Кирове природоохранная прокуратура потребовала приостановить работу очистных сооружений ООО "Дион".

12:38 19.06.2019


В Кирове природоохранная прокуратура потребовала приостановить работу очистных сооружений ООО "Дион".

Звание мастера спорта международного класса по плаванию присвоено ещё одной кировчанке.

11:25 19.06.2019


Звание мастера спорта международного класса по плаванию присвоено ещё одной кировчанке.

Кировский легкоатлет завоевал бронзу юниорского первенства России.

11:23 19.06.2019


Кировский легкоатлет завоевал бронзу юниорского первенства России.

В Кирово-Чепецком районе нашли нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков.

10:13 19.06.2019


В Кирово-Чепецком районе нашли нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков.

В Белохолуницком районе 87-летнюю пенсионерку обманула "сотрудница банка".

10:04 19.06.2019


В Белохолуницком районе 87-летнюю пенсионерку обманула "сотрудница банка".

На улице Лесозаводской пожарные спасли 15 человек.

9:14 19.06.2019


На улице Лесозаводской пожарные спасли 15 человек.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове и области стартовала акция “Зарядки в парки”

18:09 19.06.2019


В Кирове и области стартовала акция “Зарядки в парки”

Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров

18:05 19.06.2019


Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров

Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим?

18:03 19.06.2019


Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим?

Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке

15:00 19.06.2019


Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке

Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ

14:54 19.06.2019


Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове мошенники меняют деньги на билеты «Банка приколов»

07.07.2016


В Кирове мошенники меняют деньги на билеты «Банка приколов»

В Кирове ищут мошенниц, похитивших деньги у пенсионерок.

15.03.2018


В Кирове ищут мошенниц, похитивших деньги у пенсионерок.

В Кирове мошенник обманул сотрудника банка

08.07.2016


В Кирове мошенник обманул сотрудника банка

Жительница Кирова стала жертвой лже-работницы банка из Самары.

07.08.2018


Жительница Кирова стала жертвой лже-работницы банка из Самары.

В п. Оричи мошенница похитила у пенсионерки четверть миллиона рублей.

18.02.2015


В п. Оричи мошенница похитила у пенсионерки четверть миллиона рублей.

В Лузском районе поймали наконец одну из лже-соцработниц, похитившую сбережения пенсионерки.

23.12.2015


В Лузском районе поймали наконец одну из лже-соцработниц, похитившую сбережения пенсионерки.

Популярные новости

В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

15.06.2019


В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

08.06.2019


Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

Великорецкий крестный ход 2019

07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

07.06.2019


Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

10.06.2019


В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх