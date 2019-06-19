В Белохолуницком районе 87-летнюю пенсионерку обманула "сотрудница банка".

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Потерпевшая рассказала, что днем к ней на улице подошла женщина, которая представилась работницей банка.

Она сообщила, что в стране якобы проводится денежная реформа и предложила обменять хранившиеся дома у пенсионерки денежные купюры.

Также незнакомка сообщила, что труженикам тыла «полагается премия в сумме 150 тысяч рублей». Женщины вошли в дом, и бабушка передала «сотруднице банка» 15 тысяч рублей.

После ухода гостьи пенсионерка обнаружила, что вместо настоящих денег у нее остались 15 закладок «Билеты банка приколов».

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские составили фоторобот мошенницы. Если у вас есть информация о женщине, похожей по приметам, сообщите об этом в полицию по телефону: (83364) 4-10-02 либо 02 (с мобильных телефонов любых операторов 102).

по информации УМВД по Кировской области