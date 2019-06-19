В Кирово-Чепецком районе нашли нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков.

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Полицейские нашли тайники, которые были устроены в лесных массивах.

В них хранились две партии наркотиков общей массой более 1700 граммов.

А началось все с задержания 27-летнего кировчанина. Молодой человек пытался сделать тайник-закладку. В ходе личного досмотра у задержанного было изъято 60 граммов наркотика.

Выяснилось, что этот эпизод не единственный в криминальной биографии задержанного. В квартире молодого человека было обнаружено и изъято еще около 4 граммов синтетического наркотика. Подозреваемый признался, что наркотики сбывал с помощью интернет-магазина, который открыл вместе со своим другом. Товарища наркоторговца тоже задержали и поймали с поличным еще двух кировчан, работавших на данный интернет-магазин.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что интернет-магазин, устроенный задержанными, успел проработать около трех месяцев. Доход от продажи наркотических средств превысил 1 миллион рублей.

В отношении подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

по информации УМВД по Кировской области