В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливается причины и условия совершения аварии.

Авария произошла около 2 часов ночи 22 июня 2019 года.

В Арбаже у дома № 55 по ул. Советской 20-летний водитель «Киа Серато» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Иномарка перевернулась несколько раз. В результате автомобиль превратился в груду металла.

В ДТП пострадали шесть человек: водитель автомобиля и пятеро пассажиров.

В салоне иномарки находились две девушки 15-ти лет (госпитализирована) и 17-ти лет (не госпитализирована) и трое молодых людей в возрасте 23 лет (госпитализирован), 20 лет (госпитализирован) и 20 лет (не госпитализирован).

По результатам медицинского освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.