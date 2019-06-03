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В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка.

Сегодня, 11:59 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливается причины и условия совершения аварии.
 
Авария произошла около 2 часов ночи 22 июня 2019 года.
 
В Арбаже у дома № 55 по ул. Советской 20-летний водитель «Киа Серато» не справился с управлением и вылетел в кювет.
 
Иномарка перевернулась несколько раз. В результате автомобиль превратился в груду металла.
 
В ДТП пострадали шесть человек: водитель автомобиля и пятеро пассажиров.
 
В салоне иномарки находились две девушки 15-ти лет (госпитализирована) и 17-ти лет (не госпитализирована) и трое молодых людей в возрасте 23 лет (госпитализирован), 20 лет (госпитализирован) и 20 лет (не госпитализирован).
 
По результатам медицинского освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
 
 
В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка. В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка. В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка.


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