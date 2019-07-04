В Кирове на стройплощадке погиб рабочий.
По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.
ЧП произошло днем 6 июля на стройплощадке, расположенной на улице Капитана Дорофеева.
Кран поднимал поддон со стройматериалами, и в ходе подъема с него выпало несколько кирпичей. Они попали на голову 42-летнего строителя, работавшего на 4 этаже.
В результате происшествия мужчина сорвался с высоты и упал на землю.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, но от тяжелых травм мужчина скончался в реанимации.
По данному факту возбуждено уголовное дело с целью установления истинных обстоятельств произошедшего и выяснения причин трагедии.