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В Кирове на стройплощадке погиб рабочий.

В Кирове на стройплощадке погиб рабочий.

Вчера, 14:38
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В Кирове на стройплощадке погиб рабочий.
По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

ЧП произошло днем 6 июля на стройплощадке, расположенной на улице Капитана Дорофеева.

Кран поднимал поддон со стройматериалами, и в ходе подъема с него выпало несколько кирпичей. Они попали на голову 42-летнего строителя, работавшего на 4 этаже.

В результате происшествия мужчина сорвался с высоты и упал на землю.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, но от тяжелых травм мужчина скончался в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело с целью установления истинных обстоятельств произошедшего и выяснения причин трагедии. 

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