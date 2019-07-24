В Кирове нетрезвый водитель иномарки врезался в фуру.
ДТП произошло вечером на 608 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь на территории г. Кирова.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «Хендай Грета» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания».
В результате происшествия водитель автомобиля «Хендай Грета» получил травмы (не госпитализирован). Выяснилось, что за руль мужчина сел в состоянии опьянения.
В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.
В Кирове на ул. Мира, 36, 29-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на 57-летнего мужчину, причинив ему травмы. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.
На ул. Лепсе, 15, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при повороте налево совершил наезд на 16-летнюю девушку-велосипедиста. Девушка получила травмы, от госпитализации отказалась.