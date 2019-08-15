В Кирове мать призналась в убийстве 2-летнего ребенка.

Сотрудники СУ СКР по Кировской области продолжают расследование трагедии, произошедшей вечером 14 августа в одном из домов на улице Дружбы города Кирова.
В квартире, в которой отдыхала пьяная компания, было обнаружено тело ребенка 2016 года с признаками насильственной смерти. Эксперты насчитали на теле мальчика 8 ножевых ран.
В дом ребенок пришел вместе с матерью, которая к моменту приезда полиции на место ЧП находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, как и два ее приятеля.
Пояснить, что произошло в квартире, первоначально они не смогли. Спустя несколько часов следователи выдвинули версию, что смертельные ранения ребенку мог нанести 41-летний знакомый женщины.
Но вскоре мать мальчика шокировала всех признанием, что это она исколола сына ножом. В ходе допроса женщина пояснила, что ребенок мешал ей отдыхать и таким образом она хотела его усмирить.
По информации УМВД по Кировской области, мать мальчика неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение должным образом родительских обязанностей.
Женщина нигде не работала и имеет на иждивении еще одного, 6-летнего ребенка.
Первый раз в поле зрения органов профилактики эта семья попала в 2016 году, когда женщина родила второго ребенка. Из детской поликлиники сообщили о том, что мать перестала приходить на прием.
В январе 2019 года у женщины умер муж. Соседи пожаловались на то, что у женщины собираются пьяные компании, которые выпивают в присутствии малолетних детей.
С этого момента семья была взята на учет подразделением по делам несовершеннолетних УВД по Кировской области и комиссией по делам несовершеннолетних Первомайского района.
Нынешним летом специалисты выезжали в эту семью несколько раз. Неоднократно на момент проверок мать находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения, но могла обслуживать себя и заботиться о детях.
По информации проверяющих, малыши не были голодными, всегда имелся запас продуктов питания. Иначе говоря, оснований для изъятия детей не было. Но старший ребенок детский сад не посещал, хотя путевку ему давали.
14 августа мать забрала младшего ребенка от дедушки и увела вместе с собой к своему знакомому. Вечером в полицию поступило сообщение о том, что ребенок погиб.
В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело.
Следствие намерено инициировать вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго малолетнего ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается.