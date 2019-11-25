Новый поворот в судебном процессе о продаже земли в Парке Победы

Областной суд рассмотрел апелляцию по делу кировского предпринимателя Леонида Яфаркина, связанного с делом "Парка Победы". Заседание закончилось сенсационно - Областной суд отменил решение Первомайского суда.Заседания по делу Леонида Яфаркина всегда привлекают большое внимание общественности. По версии следствия, Яфаркин был причастен к мошенничеству с продажей участка парка Победы, который впоследствии был использован под строительство многоэтажного дома. Также в этой схеме принимали участие некие "неустановленные лица из городской администрации". Эти загадочные "неизвестные" лица так и не были установлены, несмотря на скрупулезное следствие и судебные тяжбы, которые длились целый год. По всем пунктам обвинения должен был отвечать один человек - Леонид Яфаркин. Напомним, что Первомайский районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима - и почти к 165 миллионам рублей выплат компенсации.Судебное заседание завершилось главной сенсацией дня - областной суд отменил приговор по делу о Парке Победы и вернул дело на доследование в Первомайскую прокуратуру в связи с процессуальными нарушениями. Наказание по одному из эпизодов было снижено на срок лишения свободы до 1 года и 7 месяцев. А поскольку Яфаркин уже год отсидел в СИЗО, который ему зачли как полтора года, через месяц он выйдет на свободу. Также отменен судебный штраф и взыскание в пользу администрации города Кирова. Адвокаты, когда услышали приговор, не скрывали своих эмоций, а сам обвиняемый, кажется, до конца ещё не понял, что Новый год он встретит не на нарах, а с внуками.