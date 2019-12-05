За сутки в ДТП на дорогах Кировской области погибли 4 человека.

11 декабря в Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 4 человека погибли, в том числе 1 ребенок, и 12 получили травмы.
В Белохолуницком районе на 64-ом км автодороги Белая Холуница - Кирс, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2114 и фургона «Фиат Дукато».
В аварии погибли 31-летний водитель ВАЗ-2114 и его 24-летняя пассажирка. Еще два пассажира ВАЗ-2114 (38-летняя женщина и 22-летний мужчина), а также 48-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» получили травмы.
Еще одно столкновение встречных автомобилей произошло в Кирово-Чепецком районе на 34-ом км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки. В результате происшествия 34-летний водитель ВАЗ-21102 погиб. 33-летний пассажир ВАЗ-21102 получил травмы и был госпитализирован.
В тот же день в Кирове на ул. Севастопольская автобус ПАЗ сбил пешехода, который переходил проезжую часть по переходу. В результате происшествия 21-летняя девушка-пешеход получила травмы.
В Юрьянском районе на 408-ом км ФАД «Вятка», по предварительным данным, 52-летний водитель «Фольксваген Туарег» врезался в стоящий КамАЗ с прицепом. В ДТП получил смертельные травмы 17-летний пассажир «Фольксвагена». Водитель и два пассажира иномарки (16-летний-подросток и 15-летняя девочка-подросток) получили травмы и были госпитализированы.