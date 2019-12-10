На улице Воровского автомобиль упал с путепровода.

Авария произошла в 22 часа в Кирове.23-летняя водитель автомобиля "Хендай-Акцент" не справилась с управлением. Иномарка врезалась в ограждение и упала на железнодорожные пути.Девушка и ее 31-летняя пассажирка получили травмы.Автомобиль был оперативно отбуксирован с железнодорожных путей, и удалось не допустить задержки движения поездов.По словам очевидцев, падение машины с моста могли спровоцировать груды снега, складированные у бордюра на путепроводе. Автомобиль, который занесло на скользкой дороге, наехал на одну из них, перескочил через бордюр и слетел с моста.К утру снежная кромка с моста была убрана.Обстоятельства ДТП уточняются.