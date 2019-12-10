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На улице Воровского автомобиль упал с путепровода.

На улице Воровского автомобиль упал с путепровода.

Сегодня, 10:15
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На улице Воровского автомобиль упал с путепровода.

Авария произошла в 22 часа в Кирове.

23-летняя водитель автомобиля "Хендай-Акцент" не справилась с управлением. Иномарка врезалась в ограждение и упала на железнодорожные пути.

Девушка и ее 31-летняя пассажирка получили травмы.

Автомобиль был оперативно отбуксирован с железнодорожных путей, и удалось не допустить задержки движения поездов.

По словам очевидцев, падение машины с моста могли спровоцировать груды снега, складированные у бордюра на путепроводе. Автомобиль, который занесло на скользкой дороге, наехал на одну из них, перескочил через бордюр и слетел с моста.

К утру снежная кромка с моста была убрана.

Обстоятельства ДТП уточняются.
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