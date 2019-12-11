В Кирове сотрудница полиции задержала троих преступников.

Старший дознаватель МО МВД России «Куменский», капитан полиции Дарья Головизнина находилась в отпуске в гостях у родителей.Ее отец утром выгуливал собаку и заметил, как из сарая соседа трое незнакомцев вытаскивают имущество. О ЧП он сообщил хозяину хозпростроек и своей дочери.Капитан полиции без промедления направилась на место преступления. К этому моменту трое преступников вынесли запчасти от автомобиля и 250 килограммов металлолома и грузили в арендованную машину.Девушка знала, что из этого двора всего два выезда и позвонила участковому Сергею Неустроеву, проживающему неподалеку. Полицейский оперативно блокировал своим автомобилем один из выездов. Похитители попытались сбежать другим путем, но выезд им преградила девушка.В это время на подмогу коллегам уже спешили ближайшие патрули ППС. Троих злоумышленников удалось задержать.Суд вынес им приговор. Один из обвиняемых, ранее судимый за кражу, покушение на изнасилование, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и другие преступления, был приговорен к 3 года 9 месяцев колонии строгого режима. Его подельникам, ранее не судимым, назначено наказание в виде обязательных работ.Капитан полиции Д.А. Головизнина и майор полиции С.А. Неустроев, отличившиеся при задержании подозреваемых, получили награды от руководства УМВД России по Кировской области.