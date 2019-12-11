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За сутки в Кировской области в шести ДТП 1 человек погиб и 7 получили травмы.

За сутки в Кировской области в шести ДТП 1 человек погиб и 7 получили травмы.

Сегодня, 12:06
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За сутки в Кировской области в шести ДТП 1 человек погиб и 7 получили травмы.

Одно из ДТП произошло в 2 часа ночи в Кирове на ул. Дзержинского, 93.

18-летняя девушка-водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение.

В результате происшествия девушка получила травмы. Выяснилось, что у нее не было прав на управление транспортными средствами.






В Кирово-Чепецке на ул. Заводской, 18, столкнулись встречные автомобили «Хонда ЦР-В» и ВАЗ-21099. От удара иномарку отбросило на стоящий рядом автомобиль «Сузуки Джимми». В ДТП пострадала 13-летняя девочка-пассажир ВАЗ-21099.




В Белой Холунице на ул. Бастракова, 21, водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован).
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