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В Даровском районе монтаж переправы у д. Суборь начнется 18 декабря.

В Даровском районе монтаж переправы у д. Суборь начнется 18 декабря.

Сегодня, 15:33
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В Даровском районе монтаж переправы у д. Суборь начнется 18 декабря.

В Кировской области продолжается восстановление мостов, пострадавших в ходе аномального осеннего паводка.

В настоящее время открыто движение по 12 из 17 поврежденных мостов. Ситуация находится на личном контроле главы региона Игоря Васильева.

По его поручению в районах работают оперативные группы, которые контролируют ход восстановительных работ.

17 декабря в Даровской район выехали оперативные группы в составе представителей администрации губернатора, правительства области и сотрудников ГУ МЧС по Кировской области. Они проконтролировали работы на реке Моломе у посёлка Суборь.

Там завершены сварочные работы по восстановлению 18 секций наплавного понтона, и они готовы для установки. Также в деревне работает группа спасателей, которая будет дежурить в ночное время. Монтаж понтонов начнется 18 декабря.

В настоящее время у деревни, отрезанной от "большой земли", организована тросовая подвесная люлечная переправа для подачи на противоположный берег продуктов питания и необходимых лекарств первой необходимости. 

Всего с 18 октября по 16 декабря в связи с повышением уровня воды на реках области было закрыто движение по 17 мостам в Афанасьевском, Белохолуницком, Верхнекамском, Даровском, Зуевском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Советсом, Малмыжском, Подосиновском районах и Кирово-Чепецке. К 16 декабря движение по 12 мостам открыто.

Нарушено транспортное сообщение с 8-ю населёнными пунктами (около 850 человек). Имеется пешеходное сообщение по одному наплавному (понтонному) мосту в Лузском районе и по трём неофициальным ледовым пешим переправам в Даровском районе.

Документы на оказание помощи по восстановлению мостов рассмотрены и согласованы с управлением защиты населения и территорий и министерством финансов Кировской области.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил главам районов принять исчерпывающие меры по восстановлению движения через реки, а также ежесуточно предоставлять информацию в правительство региона о состоянии мостов и работе по обеспечению автомобильного и пешего движения вплоть до момента открытия движения по мостам.
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