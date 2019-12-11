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В Кирове на улице Воровского легковой автомобиль упал с моста и вылетел на ж/д пути

В Кирове на улице Воровского легковой автомобиль упал с моста и вылетел на ж/д пути

Сегодня, 11:04
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Альбина Самигуллина
В Кирове на улице Воровского легковой автомобиль упал с моста и вылетел на ж/д пути


Погодные условия, нерасторопность дорожников или неудачное стечение обстоятельств. Об особенностях резонансного ДТП на улице Воровского, в результате которого автомобиль оказался ПОД путепроводом - репортаж Альбины Самигуллиной.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вчера ночью на этом месте произошла авария: машина упала с моста и вылетела на железнодорожные пути. Как сообщают очевидцы, виной стал снег, сложенный возле бордюра на дороге. Он и стал трамплином, в результате которого машину просто выбросило вниз».

Сейчас, конечно же, никаких снежных валов на дороге возле места аварии нет - подрядчики, узнав о произошедшем, вывели на дорогу технику и всё подчистили, а дыра в ограждении заколочена досками. Информацию о том, что всё-таки неубранный вовремя снег явился причиной аварии, подтверждают в ГИБДД.

МИХАИЛ РЯБОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сотрудники Госавтоинспекции отметили некоторые недостатки в содержании улично-дорожной сети, в частности, вдоль края проезжей части были сформированы снежные валы, которые на мостовых сооружениях не допускаются».

Что касается пострадавших — это две девушки - водитель 23-х лет и 30-летняя пассажирка.

МИХАИЛ РЯБОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Судя по всему, при недостаточном опыте девушка-водитель при выезде на мостовое сооружение, не справилась с управлением, резко вывернула руль вправо, и, в результате чего, произошло дорожно-транспортное происшествие».

Несмотря на то, что машина, пробив ограждение, летела ещё несколько метров, а потом жестко приземлилась, обе девушки остались живы - спасли ремни безопасности. В настоящий момент они госпитализированы, и их жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранительными органами проводятся проверки, по результатам которых все виновные лица понесут ответственность.
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