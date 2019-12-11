В Кирове на улице Воровского легковой автомобиль упал с моста и вылетел на ж/д пути

Погодные условия, нерасторопность дорожников или неудачное стечение обстоятельств. Об особенностях резонансного ДТП на улице Воровского, в результате которого автомобиль оказался ПОД путепроводом - репортаж Альбины Самигуллиной.Сейчас, конечно же, никаких снежных валов на дороге возле места аварии нет - подрядчики, узнав о произошедшем, вывели на дорогу технику и всё подчистили, а дыра в ограждении заколочена досками. Информацию о том, что всё-таки неубранный вовремя снег явился причиной аварии, подтверждают в ГИБДД.Что касается пострадавших — это две девушки - водитель 23-х лет и 30-летняя пассажирка.Несмотря на то, что машина, пробив ограждение, летела ещё несколько метров, а потом жестко приземлилась, обе девушки остались живы - спасли ремни безопасности. В настоящий момент они госпитализированы, и их жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранительными органами проводятся проверки, по результатам которых все виновные лица понесут ответственность.