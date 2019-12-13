На трассе Шарья-Киров-Пермь столкнулись две фуры.

Авария произошла утром на 608 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Первомайском районе г. Кирова.
33-летний водитель грузового автомобиля «Маз» по касательной врезался в стоявший на обочине грузовой «Вольво». От удара первую фуру вынесло за пределы проезжей части. Грузовик съехал в кювет и врезался в дерево. Виновник аварии получил травмы (не госпитализирован).
В Богородском районе в кювет вылетела "Шевроле Нива". 47-летний водитель автомобиля не справился с управлением. В результате происшествия водитель автомобиля «Шевроле Нива» и его 35-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.
В Советске на ул. Кирова, 35, столкнулись «ВАЗ-2107» и «Мицубиси Галант». В результате происшествия получил травмы 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107». От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
В Орловском районе на 372 км федеральной автодороги «Вятка» в Орловском районе 74-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 67-летнего пешехода. Пострадавший были госпитализирован.