В УМВД рассказали, как распознать контрафакт алкогольной продукци

В преддверии новогодних праздников, когда кировчане закупают всё необходимое для праздничного стола, сотрудники полиции показали, как гаджеты могут спасти от контрафактного алкоголя. Шла речь и о том, как в торговых точках нарушают закон при продаже спиртного.За 11 месяцев текущего года сотрудниками полиции было выявлено 20 преступлений, в том числе 5 фактов продажи спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, в жилом секторе с рук физическими лицами, 6 фактов продажи спиртного с поддельными акцизными марками или вообще без них. К административной ответственности привлечены более тысячи нарушителей, у которых изъято почти 10 тысяч литров спиртного. Задокументировано 96 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.Вместе с тем сохраняется проблема работы круглосуточных мини-магазинов, которые располагаются в жилых домах и специализируются на продаже алкогольной продукции и косметических жидкостей. В текущем году в таких мини-маркетах выявлено почти 500 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Только в декабре текущего года сотрудниками УМВД изъята водка с признаками подделки в трех таких круглосуточных магазинах на Ленина 184, Монтажников 18 и Попова 60.Также сотрудники полиции рассказали, как распознать контрафакт.Стоит обратить внимание и на внешний вид алкогольной продукции, акцизная марка и этикетки должны размещаться ровно, пробка бутылки не должна прокручиваться, информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Наиболее надежным способом определить оригинальную продукцию от подделки - использование мобильного приложения "антиконтрафакталко", с помощью приложения сканируется куар код, если продукция является поддельной, появится соответствующая красная надпись.