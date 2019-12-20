В УМВД рассказали, как распознать контрафакт алкогольной продукци

В преддверии новогодних праздников, когда кировчане закупают всё необходимое для праздничного стола, сотрудники полиции показали, как гаджеты могут спасти от контрафактного алкоголя. Шла речь и о том, как в торговых точках нарушают закон при продаже спиртного.
За 11 месяцев текущего года сотрудниками полиции было выявлено 20 преступлений, в том числе 5 фактов продажи спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, в жилом секторе с рук физическими лицами, 6 фактов продажи спиртного с поддельными акцизными марками или вообще без них. К административной ответственности привлечены более тысячи нарушителей, у которых изъято почти 10 тысяч литров спиртного. Задокументировано 96 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целом у нас ситуация остается контролируемой, о чем свидетельствует планомерное снижение числа алкогольных отравлений. За последние 11 лет, это с 2007 по 2018 год, количество алкогольных отравлений сократилось в Кировской области в три раза. В текущем году данная тенденция сохраняется, число отравлений сократилось на 15%, а показатель смертности сократился на 27%.».
Вместе с тем сохраняется проблема работы круглосуточных мини-магазинов, которые располагаются в жилых домах и специализируются на продаже алкогольной продукции и косметических жидкостей. В текущем году в таких мини-маркетах выявлено почти 500 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Только в декабре текущего года сотрудниками УМВД изъята водка с признаками подделки в трех таких круглосуточных магазинах на Ленина 184, Монтажников 18 и Попова 60.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наиболее распространены это продажи пива в запрещенное или как правило в ночное время т.к. лицензия на его реализацию не требуется и риск ее потерять отсутствует, вторым наиболее распространенным нарушением является нелегальная, скрытная продажа крепких спиртных напитков без лицензии. Ну и третье нарушение это реализация спиртосодержащей не пищевой продукции двойного назначения, или так называемых "шкаликов" по заниженной цене».
Также сотрудники полиции рассказали, как распознать контрафакт.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При выборе алкогольной продукции в первую очередь мы должны обращать внимание на ее стоимость, в России установлена минимальная цена для каждого вида алкогольной продукции, для водки объемом 0,5 литра минимальная стоимость сегодня составляет 215 рублей, с 1 января 2020 года минимальная стоимость будет составлять 230 рублей».
Стоит обратить внимание и на внешний вид алкогольной продукции, акцизная марка и этикетки должны размещаться ровно, пробка бутылки не должна прокручиваться, информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Наиболее надежным способом определить оригинальную продукцию от подделки - использование мобильного приложения "антиконтрафакталко", с помощью приложения сканируется куар код, если продукция является поддельной, появится соответствующая красная надпись.