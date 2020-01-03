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В Подосиновском районе сорвавшееся с лесовоза бревно привело к трагедии

В Подосиновском районе сорвавшееся с лесовоза бревно привело к трагедии

Сегодня, 19:30
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Альбина Самигуллина
В Подосиновском районе сорвавшееся с лесовоза бревно привело к трагедии


За новогодние праздники на дорогах области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, пять человек погибло, 30 - получили травмы. О трагедии в посёлке Демьяново Подосиновского района - Альбина Самигуллина.

2 января на перекрёстке улиц Трактовой и Заводской в посёлке Демьяново Подосиновского района произошла трагедия - с грузового автомобиля "Урал" упало бревно на легковой "ВАЗ-2114". По предварительным данным, были нарушены правила перевозки грузов.

МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В результате происшествия 36-летний водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2114" от полученных травм погиб на месте ДТП. В отношении водителя грузового транспортного средства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ».

Подобные опасные ситуации в Подосиновском районе имеют место быть. Так, например, чудом удалось избежать трагедии автору следующего видео.

Большая часть аварий, произошедших в регионе в первые дни Нового года, произошли в районах области на федеральных и региональных трассах. Более 1000 нарушений правил дорожного движения было пресечено сотрудниками Госавтоинспекции, в том числе, задержаны 97 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.
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