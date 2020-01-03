В Подосиновском районе сорвавшееся с лесовоза бревно привело к трагедии

За новогодние праздники на дорогах области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, пять человек погибло, 30 - получили травмы. О трагедии в посёлке Демьяново Подосиновского района - Альбина Самигуллина.2 января на перекрёстке улиц Трактовой и Заводской в посёлке Демьяново Подосиновского района произошла трагедия - с грузового автомобиля "Урал" упало бревно на легковой "ВАЗ-2114". По предварительным данным, были нарушены правила перевозки грузов.Подобные опасные ситуации в Подосиновском районе имеют место быть. Так, например, чудом удалось избежать трагедии автору следующего видео.Большая часть аварий, произошедших в регионе в первые дни Нового года, произошли в районах области на федеральных и региональных трассах. Более 1000 нарушений правил дорожного движения было пресечено сотрудниками Госавтоинспекции, в том числе, задержаны 97 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.