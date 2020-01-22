В Пижанском районе столкнулись три автомобиля.

За прошедшие сутки в Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы.
В Пижанском районе на 175-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск, по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 совершил столкновение со встречными автомобилями ГАЗ-2705 и «Шевроле Лачетти». В ДТП получили травмы водители ВАЗа и «Шевроле».
В Кирове на ул. К. Маркса на регулируемом перекрестке произошло столкновение встречных автомобилей «Киа Рио» и «Фольксваген». В результате происшествия 27-летний водитель автомобиля «Киа Рио» получил травмы (не госпитализирован).
В Кирово-Чепецком районе на 1-ом км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки, по предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» врезался в стоящий впереди автомобиль «Сузуки». От удара иномарку отбросило на попутный автомобиль «Фольксваген Гольф». В ДТП получили травмы 61-летний водитель «Сузуки» и его 56-летняя женщина-пассажир получили травмы (не госпитализированы).
В Яранском районе на 174-ом км автодороги «Вятка», по предварительным данным, водитель КамАЗа сбил пешехода, который шел по проезжей части. В результате происшествия 53-летний мужчина-пешеход погиб.