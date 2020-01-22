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24 января 09:46
23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено 23 янв 15:25 В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту 23 янв 15:24 Подробности ЧП в кировской школе № 66. 23 янв 15:18 Инспекторы ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил парковки 23 янв 11:05 В Пижанском районе столкнулись три автомобиля. 23 янв 10:26 В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО). 22 янв 17:49 В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 22 янв 17:45 В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории 22 янв 17:42 В Кирове появилась крупнейшая в ПФО государственная клинико-диагностическая лаборатория
В Пижанском районе столкнулись три автомобиля.

В Пижанском районе столкнулись три автомобиля.

Вчера, 11:05
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В Пижанском районе столкнулись три автомобиля.

За прошедшие сутки в Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы.

В Пижанском районе на 175-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск, по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 совершил столкновение со встречными автомобилями ГАЗ-2705 и «Шевроле Лачетти». В ДТП получили травмы водители ВАЗа и «Шевроле».

В Кирове на ул. К. Маркса на регулируемом перекрестке произошло столкновение встречных автомобилей «Киа Рио» и «Фольксваген». В результате происшествия 27-летний водитель автомобиля «Киа Рио» получил травмы (не госпитализирован).




В Кирово-Чепецком районе на 1-ом км автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки, по предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» врезался в стоящий впереди автомобиль «Сузуки». От удара иномарку отбросило на попутный автомобиль «Фольксваген Гольф». В ДТП получили травмы 61-летний водитель «Сузуки» и его 56-летняя женщина-пассажир получили травмы (не госпитализированы).


В Яранском районе на 174-ом км автодороги «Вятка», по предварительным данным, водитель КамАЗа сбил пешехода, который шел по проезжей части. В результате происшествия 53-летний мужчина-пешеход погиб.
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