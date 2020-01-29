В Кирове на улице Урицкого водители вынуждены нарушать ПДД

Водителям, проезжающим по улице Урицкого, приходится нарушать правила дорожного движения. Чтобы объехать припаркованный транспорт, им нужно пересечь сплошную линию разметки. К тому же в распоряжении водителей остается только одна полоса движения, что нередко заканчивается дорожными конфликтами.Нарушители поневоле. Перед водителями, которые ездят по улице Урицкого со стороны Красноармейской каждый раз встает непростой выбор - пересечь сплошную линию и тем самым нарушить правила или попросту не ездить по этому участку. Впрочем, если ты уже находишься на проезжей части, то волей-неволей приходится объезжать припаркованные автомобили через сплошную линию. Конфликты здесь происходят ежедневно. Иногда столкновение интересов заканчивается ДТП.Те, кто здесь ездят, знают, зимой разъехаться на Урицкого всегда было не просто. Но когда летом на дорогу нанесли разметку - сплошную линию, появилась надежда, что теперь парковаться дружным рядом на проезжей части уж точно не должны. Однако запрещающего знака нет, а на разметку по всей видимости постояльцы парковки не смотрят.Жалобы водителей дошли до инспекторов ДПС. По правилам нельзя парковаться, если до сплошной линии менее трех метров. Все, кто оставляет машины на Урицкого - кандидаты на штраф. Рейды обещали проводить регулярно.В свою очередь сотрудники ГИБДД признают и необоснованность нанесения сплошной дорожной разметки на дорогах с одной полосой в каждом направлении.В любом случаи решение, где какую разметку наносить принимают разработчики улично-дорожной сети, то есть городская администрация. В ГИБДД пообещали к летнему сезону согласовать с чиновниками этот вопрос.