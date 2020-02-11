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11 февраля 20:22
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67.

В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67.

Сегодня, 15:00
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В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67.

В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. Женщина предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2019 года. В кировских СМИ появилась информация о ненадлежащем поведении воспитателя детского сада №67 города Кирова.

По словам родителей детей, педагог оскорбляла воспитанников и применяла физическую силу. По результатам доследственной проверки в СУ СКР по Кировской области было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанного воспитателя по ст.156 УК РФ. Женщина была уволена из детского сада.

В ходе следствия выяснилось, что под предлогом наведения порядка, воспитатель использовала жестокие способы воспитания детей, грубо относилась к ним, применяла насилие.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района города Кирова обвинительным заключением направлено в суд.

Тем временем прокуратура Первомайского района города Кирова опубликовала результаты проверки деятельности детского сада № 67, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

Контроль за педагогическим процессом осуществлялся старшим воспитателем и педагогом-психологом формально. За халатное отношение к своим обязанностям оба сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

По факту нарушения требований законодательства при приёме сотрудников в образовательную организацию (представление справки об отсутствии судимости) заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор). Старшей медсестре указано на необходимость соблюдения требований СанПиН и недопущение повторения одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие два дня.

17 февраля департамент образования начнет комплексную проверку этого учреждения - по всем направлениям работы.Предположительно проверка продлится по 28 февраля (при необходимости дольше), по ее итогам будут приняты решения в отношении руководителя образовательного учреждения.
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