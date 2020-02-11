В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. Женщина предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.Напомним, инцидент произошел в октябре 2019 года. В кировских СМИ появилась информация о ненадлежащем поведении воспитателя детского сада №67 города Кирова.По словам родителей детей, педагог оскорбляла воспитанников и применяла физическую силу. По результатам доследственной проверки в СУ СКР по Кировской области было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанного воспитателя по ст.156 УК РФ. Женщина была уволена из детского сада.В ходе следствия выяснилось, что под предлогом наведения порядка, воспитатель использовала жестокие способы воспитания детей, грубо относилась к ним, применяла насилие.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района города Кирова обвинительным заключением направлено в суд.Тем временем прокуратура Первомайского района города Кирова опубликовала результаты проверки деятельности детского сада № 67, в ходе которой выявлен ряд нарушений.Контроль за педагогическим процессом осуществлялся старшим воспитателем и педагогом-психологом формально. За халатное отношение к своим обязанностям оба сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.По факту нарушения требований законодательства при приёме сотрудников в образовательную организацию (представление справки об отсутствии судимости) заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор). Старшей медсестре указано на необходимость соблюдения требований СанПиН и недопущение повторения одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие два дня.17 февраля департамент образования начнет комплексную проверку этого учреждения - по всем направлениям работы.Предположительно проверка продлится по 28 февраля (при необходимости дольше), по ее итогам будут приняты решения в отношении руководителя образовательного учреждения.