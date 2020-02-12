В Кирове всех фигурантов дела "Электронного проездного" освободили из-под стражи. 13 февраля Кировский областной суд отменил приговор фигурантам дела о хищениях в ООО «Электронный проездной». Корреспондент ГТРК Вятка Иван Швецов вел текстовую трансляцию из зала суда.
9.00 - В Кирове началось рассмотрение апелляции по делу «Электронного проездного». Осуждённые Ганьба, Никулин, Чичибабин, Рыболовлев лично на заседании не присутствуют. Они находятся в СИЗО, их присутствие на суде обеспечивается по видеосвязи.
Напомним: было установлено, что осуждённые на протяжении длительного времени в период с 2010 по 2018 гг., занимая руководящие должности в ООО «Электронный проездной», МБУ «Центральная Диспетчерская служба» и в администрации города Кирова, совершали хищение денежных средств, выделенных для реализации в школах города Кирова навигационного оборудования и программного обеспечения «Мама, Я пришел».
Например: один из участников организованной группы А.Ганьба был признан также виновным в том, что в период с 2016 по апрель 2018 г.г. разместил в одном из банков более 20 млн. рублей, полученных в виде беспроцентного займа от ООО «Электронный проездной», обратив в последующем в свою пользу проценты от вклада на сумму более 2,5 млн. рублей. Все подсудимые вину признали.
Суть апелляции: подсудимые хотят сократить сроки наказания. Вину не отрицают, раскаиваются. Но наказание считают слишком строгим. Напомним, что все получили реальные сроки: А. Ганьба 3 года и 4 мес., А.Рыболовлев - 3 года и 7 мес., О. Чичибабин - 3 года, Д. Никулин - 3,5 г.
Адвокат просит условное лишение свободы для Никулина. Известно, что Никулин скрывался от следствия в Грузии, в то время как против него было возбуждено уголовное дело. Несмотря на это адвокат считает, что Никулин совершил «явку с повинной».
Суд вынес решение: дело вернуть в прокуратуру на повторное рассмотрение. Ганьба, Рыболовлев, Чичибабин, Никулин свободны.
Всех четырёх освободить. Родственники осужденных, находившиеся в зале, после решения суда разрыдались...