В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека

Суд вынес приговор водителю, виновному в смертельном ДТП. 26 октября в Нолинском районе 47-летний житель Кирова на микроавтобусе «Форд Транзит» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 2114».
Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли. Несовершеннолетней пассажирке «ВАЗа» и двум пассажирам микроавтобуса был причинен тяжкий вред здоровью.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил исковые требования прокурора Нолинского района в интересах несовершеннолетней потерпевшей, у которой в результате ДТП погибли родители, взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 1 млн. 460 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии - поселении. Приговор суда не вступил в законную силу».