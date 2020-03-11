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12 марта 22:13
12 мар 17:45 В Слободском начались уникальные работы по реставрации старинных печей 12 мар 17:43 Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой 12 мар 15:19 Автомобилисты возмущены состоянием дороги от Кирова до Белой Холуницы 12 мар 15:12 В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека 12 мар 12:34 МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением. 12 мар 12:15 Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости 12 мар 12:08 О мерах профилактики против коронавируса в Кирове 12 мар 10:34 В Кировской области 17 марта в промышленную эксплуатацию запустят сервис «Умный проезд» 11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов
В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека

В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека

Сегодня, 15:12
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В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека


Суд вынес приговор водителю, виновному в смертельном ДТП. 26 октября в Нолинском районе 47-летний житель Кирова на микроавтобусе «Форд Транзит» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 2114».

Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли. Несовершеннолетней пассажирке «ВАЗа» и двум пассажирам микроавтобуса был причинен тяжкий вред здоровью.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил исковые требования прокурора Нолинского района в интересах несовершеннолетней потерпевшей, у которой в результате ДТП погибли родители, взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 1 млн. 460 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии - поселении. Приговор суда не вступил в законную силу».
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