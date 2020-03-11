В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека

Суд вынес приговор водителю, виновному в смертельном ДТП. 26 октября в Нолинском районе 47-летний житель Кирова на микроавтобусе «Форд Транзит» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 2114».Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли. Несовершеннолетней пассажирке «ВАЗа» и двум пассажирам микроавтобуса был причинен тяжкий вред здоровью.