Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Полиция реализует комплекс мер по противодействию распространению фейковой информации.МВД России выпустило ролик, в котором рассказывается о привлечении к ответственности авторов постановочных видеоматериалов. Подобные видео, в том числе и на тему коронавируса, появляются в соцсетях и вводят в заблуждение относительно масштабов распространения эпидемии. За подобные правонарушения предусмотрены и административная, и уголовная ответственность.