Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Полиция реализует комплекс мер по противодействию распространению фейковой информации.
МВД России выпустило ролик, в котором рассказывается о привлечении к ответственности авторов постановочных видеоматериалов. Подобные видео, в том числе и на тему коронавируса, появляются в соцсетях и вводят в заблуждение относительно масштабов распространения эпидемии. За подобные правонарушения предусмотрены и административная, и уголовная ответственность.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6