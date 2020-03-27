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27 марта 19:31
27 мар 18:30 Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций 27 мар 18:26 В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки 27 мар 18:23 В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса 27 мар 15:23 Как не впасть в панику из-за коронавируса? 27 мар 15:21 В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек 27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс 27 мар 10:51 Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей 27 мар 10:49 Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах
В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса

В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса

Сегодня, 18:23
102
Иван Швецов
В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса


В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса.  Что на самом деле можно и нельзя делать во время "ограничительных мероприятий"? И на какие уловки идут мошенники, чтобы заработать на страхе?  

В России  нет такого карантина, как в Италии, Испании  или Китайском Ухане. То есть пока у нас самоизоляция носит рекомендательный характер.  Массовые мероприятия  отменяются или ограничены, но на улицу выходить здоровым людям  никто не запрещает.  Паникуют, в основном, в соцсетях. В полиции советуют не доверять информации из сомнительных источников.

СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В сети интернет появляются сообщения, так называемые фейки. В этой связи министерство внутренних дел проводит работу по установлению таких авторов. Они привлекаются к административной и уголовной ответственности. Поэтому напоминаем об ответственности, которая возникает при распространении недостоверной  информации, которая распространяется под видом информации достоверной и при этом угрожает общественной безопасности».

При этом полиция работает в обычном режиме.  Заявления и сообщения о преступлениях можно подать всеми доступными способами.

АЛЕКСАНДР ПЕРЕВОЩИКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ШТАБА УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Граждане могут обратиться в территориальные органы  внутренних дел, не обязательно путем личного обращения в дежурную часть. Есть различные способы: телефонные звонки, письма, интернет.  На все принятые  заявления будут проведены проверочные мероприятия, по результатам которых будет предоставлен письменный ответ  в течение 24 часов  с момента принятия таких решений».

Людям, у которых есть престарелые родители, лучше предупредить их, что сейчас активизировались дистанционные мошенничества, связанные с темой коронавируса. Так недавно в Кировской области одной женщине пытались  за 50 тысяч рублей "продать" прививку от коронавируса.  Женщина раскусила мошенников сразу - известно, что прививки такой не существует.

АЛЕКСАНДР ГОЛОМИДОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На  сегодняшний день сообщений от граждан о распространении коронавируса не поступало. Поступают обращения по фактам мошенничества и продажи  масок медицинских и лекарств».

В полиции напоминают, что нельзя  ни  в коем случае никому давать реквизиты своих банковских счетов и карт, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений.  Стоит знать и о новом мошенничестве, когда под видом санитарной обработки квартир, к пенсионерам проникают грабители в масках и  костюмах химзащиты и выносят все ценные вещи.  Напомните своим родителям, а также бабушкам и дедушкам, что нельзя, не смотря ни ка какую эпидемию,  впускать в дом посторонних.

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