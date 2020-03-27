В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса. Что на самом деле можно и нельзя делать во время "ограничительных мероприятий"? И на какие уловки идут мошенники, чтобы заработать на страхе?В России нет такого карантина, как в Италии, Испании или Китайском Ухане. То есть пока у нас самоизоляция носит рекомендательный характер. Массовые мероприятия отменяются или ограничены, но на улицу выходить здоровым людям никто не запрещает. Паникуют, в основном, в соцсетях. В полиции советуют не доверять информации из сомнительных источников.При этом полиция работает в обычном режиме. Заявления и сообщения о преступлениях можно подать всеми доступными способами.Людям, у которых есть престарелые родители, лучше предупредить их, что сейчас активизировались дистанционные мошенничества, связанные с темой коронавируса. Так недавно в Кировской области одной женщине пытались за 50 тысяч рублей "продать" прививку от коронавируса. Женщина раскусила мошенников сразу - известно, что прививки такой не существует.В полиции напоминают, что нельзя ни в коем случае никому давать реквизиты своих банковских счетов и карт, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений. Стоит знать и о новом мошенничестве, когда под видом санитарной обработки квартир, к пенсионерам проникают грабители в масках и костюмах химзащиты и выносят все ценные вещи. Напомните своим родителям, а также бабушкам и дедушкам, что нельзя, не смотря ни ка какую эпидемию, впускать в дом посторонних.