В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса. Что на самом деле можно и нельзя делать во время "ограничительных мероприятий"? И на какие уловки идут мошенники, чтобы заработать на страхе?
В России нет такого карантина, как в Италии, Испании или Китайском Ухане. То есть пока у нас самоизоляция носит рекомендательный характер. Массовые мероприятия отменяются или ограничены, но на улицу выходить здоровым людям никто не запрещает. Паникуют, в основном, в соцсетях. В полиции советуют не доверять информации из сомнительных источников.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В сети интернет появляются сообщения, так называемые фейки. В этой связи министерство внутренних дел проводит работу по установлению таких авторов. Они привлекаются к административной и уголовной ответственности. Поэтому напоминаем об ответственности, которая возникает при распространении недостоверной информации, которая распространяется под видом информации достоверной и при этом угрожает общественной безопасности».
При этом полиция работает в обычном режиме. Заявления и сообщения о преступлениях можно подать всеми доступными способами.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕВОЩИКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ШТАБА УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Граждане могут обратиться в территориальные органы внутренних дел, не обязательно путем личного обращения в дежурную часть. Есть различные способы: телефонные звонки, письма, интернет. На все принятые заявления будут проведены проверочные мероприятия, по результатам которых будет предоставлен письменный ответ в течение 24 часов с момента принятия таких решений».
Людям, у которых есть престарелые родители, лучше предупредить их, что сейчас активизировались дистанционные мошенничества, связанные с темой коронавируса. Так недавно в Кировской области одной женщине пытались за 50 тысяч рублей "продать" прививку от коронавируса. Женщина раскусила мошенников сразу - известно, что прививки такой не существует.
АЛЕКСАНДР ГОЛОМИДОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день сообщений от граждан о распространении коронавируса не поступало. Поступают обращения по фактам мошенничества и продажи масок медицинских и лекарств».
В полиции напоминают, что нельзя ни в коем случае никому давать реквизиты своих банковских счетов и карт, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений. Стоит знать и о новом мошенничестве, когда под видом санитарной обработки квартир, к пенсионерам проникают грабители в масках и костюмах химзащиты и выносят все ценные вещи. Напомните своим родителям, а также бабушкам и дедушкам, что нельзя, не смотря ни ка какую эпидемию, впускать в дом посторонних.
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