Новое оборудование в детском медицинском центре

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Благодаря пожертвованиям кировчан в центре восстановительного лечения и реабилитации детей появились уникальные тренажеры. Два аппарата для стимуляции двигательного аппарата и мелкой моторики - единственные в нашем регионе. О том, как детский медицинский центр шагнул в 21-ый век, расскажет Лариса Добриянова.Первая новинка - это аппарат для восстановления правильного стереотипа движения пациента. Тренажер чем-то напоминает эллипс из обычного спортзала. Разница в том, что после того, как ребенок встаёт на имитаторы стоп, его тело фиксируется специальным бандажом, чтобы осанка всегда находилась в правильном положении. После того, как пациент начинает движение, у него уже нет возможности делать это неправильно.Если на первом тренажере детям заниматься, по словам докторов, не очень нравится — тяжело и долго, то второй как раз приобрел у юных пациентов популярность. Можно почувствовать себя героем фантастического фильма. На руку надевается специальная перчатка, подключенная к компьютеру, которая фиксирует и анализирует все движения.В зависимости от диагноза и степени заболевания подбирается компьютерная игра. Управление в прямом смысле этого слова — ручное. Здесь можно поучаствовать в гонках, сыграть в теннис. Лично мне доверили самолет. Кировское отделение российского детского фонда сотрудничает с центром реабилитации с 1996 года. Все это время благотворительная организация помогала приобретать необходимое для детского лечения оборудование. Когда появилась необходимость в модернизации, Фонд целенаправленно собирал средства на приобретение тренажеров. Пожертвования были от самых скромных - пенсионеры хотели помочь детям - до весьма серьезных: одно предприятие обеспечило больше половины суммы.Пока на новом оборудовании приходят заниматься по 3-4 пациента в день. Однако, врачи ожидают увеличения потока. Раньше для подобной реабилитации юных жителей области приходилось возить в соседние регионы.