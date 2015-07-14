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Новости / Медицина

Новое оборудование в детском медицинском центре

Вчера, 15:18 | Просмотров: 177 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Благодаря пожертвованиям кировчан в центре восстановительного лечения и реабилитации детей появились уникальные тренажеры. Два аппарата для стимуляции двигательного аппарата и мелкой моторики - единственные в нашем регионе. О том, как детский медицинский центр шагнул в 21-ый век, расскажет Лариса Добриянова.

- Вот это вот ходьба. Правильный стереотип движения вот этот вот, рука нога.

Первая новинка - это аппарат для восстановления правильного стереотипа движения пациента. Тренажер чем-то напоминает эллипс из обычного спортзала. Разница в том, что после того, как ребенок встаёт на имитаторы стоп, его тело фиксируется специальным бандажом, чтобы осанка всегда находилась в правильном положении. После того, как пациент начинает движение, у него уже нет возможности делать это неправильно.

Новое оборудование в детском медицинском центреЕЛЕНА ПРОКОШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОГБУЗ «ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»:
«Вот благодаря этим импульсам со стопы он начинает правильно ее ставить на этот стопу имитатора. Благодаря тому, что руки начинают работать и поднимать массу тела, ребенок правильно движется. То есть в жизни у него этого движения, вы заметили, нет».

Если на первом тренажере детям заниматься, по словам докторов, не очень нравится — тяжело и долго, то второй как раз приобрел у юных пациентов популярность. Можно почувствовать себя героем фантастического фильма. На руку надевается специальная перчатка, подключенная к компьютеру, которая фиксирует и анализирует все движения.

Новое оборудование в детском медицинском центреЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«За мелкую моторику отвечает большая часть головного мозга. Доктора называют этот аппарат 5 в 1. Он отвечает за тренировку суставов пальцев, кисти, локтя, мышечный аппарат и, конечно же, головной мозг. Детям занятия здесь очень нравятся потому, что они могут совместить любимое времяпрепровождение за компьютером и полезные для здоровья упражнения. Начнем?».

В зависимости от диагноза и степени заболевания подбирается компьютерная игра. Управление в прямом смысле этого слова — ручное. Здесь можно поучаствовать в гонках, сыграть в теннис. Лично мне доверили самолет. Кировское отделение российского детского фонда сотрудничает с центром реабилитации с 1996 года. Все это время благотворительная организация помогала приобретать необходимое для детского лечения оборудование. Когда появилась необходимость в модернизации, Фонд целенаправленно собирал средства на приобретение тренажеров. Пожертвования были от самых скромных - пенсионеры хотели помочь детям - до весьма серьезных: одно предприятие обеспечило больше половины суммы.

Новое оборудование в детском медицинском центреВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДФ:
«Они нам перед новым годом,  мы обращались за подарками, а они решили, услышав вот этот наш зов, что нам надо вот это… Они перечисляют однодневный заработок свой. И это получилось, по-моему, почти 250 тысяч. Поэтому только всем миром. Вот и сегодня, трудно живется, сложно всем, я понимаю. Но всем миром можем многое делать».

Пока на новом оборудовании приходят заниматься по 3-4 пациента в день. Однако, врачи ожидают увеличения потока. Раньше для подобной реабилитации юных жителей области приходилось возить в соседние регионы.


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