Новое оборудование в детском медицинском центре
Вчера, 15:18 | Просмотров: 177 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Вот это вот ходьба. Правильный стереотип движения вот этот вот, рука нога.
Первая новинка - это аппарат для восстановления правильного стереотипа движения пациента. Тренажер чем-то напоминает эллипс из обычного спортзала. Разница в том, что после того, как ребенок встаёт на имитаторы стоп, его тело фиксируется специальным бандажом, чтобы осанка всегда находилась в правильном положении. После того, как пациент начинает движение, у него уже нет возможности делать это неправильно.
ЕЛЕНА ПРОКОШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОГБУЗ «ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»:
«Вот благодаря этим импульсам со стопы он начинает правильно ее ставить на этот стопу имитатора. Благодаря тому, что руки начинают работать и поднимать массу тела, ребенок правильно движется. То есть в жизни у него этого движения, вы заметили, нет».
Если на первом тренажере детям заниматься, по словам докторов, не очень нравится — тяжело и долго, то второй как раз приобрел у юных пациентов популярность. Можно почувствовать себя героем фантастического фильма. На руку надевается специальная перчатка, подключенная к компьютеру, которая фиксирует и анализирует все движения.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«За мелкую моторику отвечает большая часть головного мозга. Доктора называют этот аппарат 5 в 1. Он отвечает за тренировку суставов пальцев, кисти, локтя, мышечный аппарат и, конечно же, головной мозг. Детям занятия здесь очень нравятся потому, что они могут совместить любимое времяпрепровождение за компьютером и полезные для здоровья упражнения. Начнем?».
В зависимости от диагноза и степени заболевания подбирается компьютерная игра. Управление в прямом смысле этого слова — ручное. Здесь можно поучаствовать в гонках, сыграть в теннис. Лично мне доверили самолет. Кировское отделение российского детского фонда сотрудничает с центром реабилитации с 1996 года. Все это время благотворительная организация помогала приобретать необходимое для детского лечения оборудование. Когда появилась необходимость в модернизации, Фонд целенаправленно собирал средства на приобретение тренажеров. Пожертвования были от самых скромных - пенсионеры хотели помочь детям - до весьма серьезных: одно предприятие обеспечило больше половины суммы.
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДФ:
«Они нам перед новым годом, мы обращались за подарками, а они решили, услышав вот этот наш зов, что нам надо вот это… Они перечисляют однодневный заработок свой. И это получилось, по-моему, почти 250 тысяч. Поэтому только всем миром. Вот и сегодня, трудно живется, сложно всем, я понимаю. Но всем миром можем многое делать».
Пока на новом оборудовании приходят заниматься по 3-4 пациента в день. Однако, врачи ожидают увеличения потока. Раньше для подобной реабилитации юных жителей области приходилось возить в соседние регионы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
10.09.2014