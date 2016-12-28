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Новости / Медицина

В Кировской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Сегодня, 10:50 | Просмотров: 279 | Версия для печати
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За неделю с 01 по 07 января заболеваемость ОРВИ снизилась в сравнении с последней неделей 2017 года на 51,4%. За медицинской помощью обратились 2592 заболевших, что ниже эпидемического порога на 30%. Среди заболевших дети составляют 82,5%.

Снижение недельной заболеваемости отмечено среди всех возрастных групп населения, что характерно для выходных дней с учетом уменьшения обращаемости за медицинской помощью.

Госпитализировано 62 больных с ОРВИ. По результатам лабораторных обследований вирусы гриппа не обнаружены.

Для января обычно характерен рост заболеваемости ОРВИ за счет усиления циркуляции вирусов гриппа. С учетом этого Управление Роспотребнадзора по Кировской области обращает внимание на необходимость широких мер профилактики, а также своевременного обращения за медицинской помощью при резком ухудшении самочувствия с проявлениями интоксикации и респираторных синдромов, а грипп, как правило, начинается остро.

Своевременное эффективное лечение позволит избежать осложнений от гриппа. Руководителям образовательных учреждений всех видов рекомендуется поддерживать контроль за проведением противоэпидемических мероприятий (утренние фильтры, режим дезинфекции, режим проветривания помещений, режим использования масок). В целях неспецифической профилактики гриппа применять витамины, растительные источники витаминов и биологически активные вещества.    


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