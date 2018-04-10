В Кирове врач медсанчасти МВД спасла жизнь девушке, пострадавшей в ДТП.
Напомним, ЧП произошло 23 апреля во время сильного снегопада и транспортного коллапса на улице Московской.
Водитель одного из буксовавших автобусов решил подложить под колесо железную пластину. Кусок металла вылетел из-под колеса и серьезно травмировал девушку, вышедшую из автобуса.
Пластина перебила кровеносный сосуд на бедре, началось сильное кровотечение.
И только благодаря быстро оказанной первой медпомощи девушке буквально спасли жизнь. Одной из спасительниц оказалась врач медсанчасти МВД России по Кировской области Надежда Кузнецова, которая случайно оказалась рядом с местом ЧП.
Первыми на помощь девушке пришли сотрудники ГИБДД. Надежда Кузнецова после осмотра пострадавшей быстро оценила ситуацию, наложила жгут и дала необходимые медикаменты. После чего до прибытия скорой она морально поддерживала девушку.
Бригада скорой помощи своевременно доставила пострадавшую в Центр травматологии.
За проявленный профессионализм Надежду Кузнецову представили к поощрению.
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области
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