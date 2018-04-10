В Кирове врач медсанчасти МВД спасла жизнь девушке, пострадавшей в ДТП.

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Напомним, ЧП произошло 23 апреля во время сильного снегопада и транспортного коллапса на улице Московской.

Водитель одного из буксовавших автобусов решил подложить под колесо железную пластину. Кусок металла вылетел из-под колеса и серьезно травмировал девушку, вышедшую из автобуса.

Пластина перебила кровеносный сосуд на бедре, началось сильное кровотечение.

И только благодаря быстро оказанной первой медпомощи девушке буквально спасли жизнь. Одной из спасительниц оказалась врач медсанчасти МВД России по Кировской области Надежда Кузнецова, которая случайно оказалась рядом с местом ЧП.

Первыми на помощь девушке пришли сотрудники ГИБДД. Надежда Кузнецова после осмотра пострадавшей быстро оценила ситуацию, наложила жгут и дала необходимые медикаменты. После чего до прибытия скорой она морально поддерживала девушку.

Бригада скорой помощи своевременно доставила пострадавшую в Центр травматологии.

За проявленный профессионализм Надежду Кузнецову представили к поощрению.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области