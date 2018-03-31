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Новости / Медицина

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Сегодня, 11:22 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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С начала сезона в Кировской области от присасывания клещей пострадали более тридцати человек.
 
Большинство из них - садоводы и любители пикников на природе.
 
С 1 мая по 15 мая 2018 года Управление Роспотребнадзора по Кировской области организовало «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.
 
Вопросы можно задать по телефону +7(8332) 40-67-24 с 10 до 12 часов.
 
Специалисты Роспотребнадзора дадут все необходимые консультации и разъяснения по вопросам предупреждения присасывания клещей и противоклещевым мероприятиям.


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