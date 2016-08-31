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В Кирове началась вакцинация против гриппа. В регион поступила первая партия вакцины для взрослых.





Несколько лет Лидия Драницына обходила стороной прививочный кабинет. Несмотря на возраст, женщина может похвастаться хорошим здоровьем. Однако, в этом году она решила - хватит испытывать судьбу.





ЛИДА ДРАНИЦЫНА:

«Не так сильно я болела разными болезнями. Постарше стала, побольше стала болеть».





В этом году привиться решили многие скептики. Сергей Петухов один из них. Он долгое время обходил вакцинацию стороной, а в этом году намерен обезопасить себя.





- Почти что не болел, у меня другое болит, у меня колено болит, желудок болит.

- У вас железный иммунитет?

- Да!





В медучереждениях прививки уже началась иммунизация, вакцина поступила. Только в этой поликлинике медики планируют привить около 12 тысяч жителей. Отметим, больших очередей пока нет.





ВЛАДИМИР ВОИНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ №7:

«Первый день сегодня началась вакцинация. Первые пациенты привиты. Около 10-ти человек».





Вакцинация - дело добровольное. Врачи советуют не относиться к ней скептически и не проходить мимо прививочного кабинета. Кстати, прививка бесплатна.





ЕКАТЕРИНА ВИДЯКИНА, ЗАМ. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Возможностей пройти вакцинацию, у нашего населения очень много. Можно обратиться в поликлинику по месту жительства, будут работать мобильные бригады».





В этом году медики планируют привить более полумиллиона жителей Кировской области. Отметим, вакцина имеется во всех поликлиниках.