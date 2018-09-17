Поделиться новостью:

«И, конечно, в общественных местах, особенно, в транспорте или в коллективе, где есть простывший нужно надевать медицинскую маску. Возможно, смотрится она не очень красиво, но зато отлично защищает от проникновения вируса».

Сразу три штамма гриппа будут циркулировать в холодный сезон в России. Об этом предупредила россиян Всемирная организация здравоохранения. Как защитить себя в период простуд?По статистике, простудными заболеваниями кировчане начинают болеть с сентября, когда дети возвращаются в школы и секции и начинают активно общаться. Пик заболеваемости приходится на январь - именно в это время в регионе начинают циркулировать вирусы. Самые опасные - вирусы гриппа. В этом году к привычному H1N1 добавились два новых, точнее видоизмененных старых.Заражение простудными заболеваниями, в том числе и вирусными, происходит, как правило, воздушно-капельным путем. На все сто процентов обезопасить себя в сезон простуды невозможно, но есть простые и эффективные меры профилактики.Мыть нужно не только руки, но и помещение. Влажную уборку желательно делать с добавлением антибактериальных средств. Кроме того, чтобы не заболеть, медики рекомендуют несколько раз в день промывать нос подсолённой водой, а также закаляться – подготавливая, таким образом, организм к холодам.Что касается непосредственно профилактики, то, по словам специалистов, лучший способ борьбы с гриппом - это вакцинация.Оптимальным временем для прививки от гриппа считается период с сентября по ноябрь. Важно сделать ее до начала эпидемии, чтобы иммунитет успел сформироваться.