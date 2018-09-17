ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

18 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 67.7519
EURO: 79.1749
Погода в городе Кирове:
вечером:  +7...+9°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Как защитить себя в период простуд?

Сегодня, 10:44 | Просмотров: 110 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сразу три штамма гриппа будут циркулировать в холодный сезон в России. Об этом предупредила россиян Всемирная организация здравоохранения. Как защитить себя в период простуд?
 
 
По статистике, простудными заболеваниями кировчане начинают болеть с сентября, когда дети возвращаются в школы и секции и начинают активно общаться. Пик заболеваемости приходится на январь - именно в это время в регионе начинают циркулировать вирусы. Самые опасные - вирусы гриппа. В этом году к привычному H1N1 добавились два новых, точнее видоизмененных старых.

Как защитить себя в период простуд?ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вирусы гриппа, которые мы ожидаем - это ранее циркулирующие вирусы, для которых характерны антигенные сдвиги, которые ученые наблюдали в 16-17 гг.».

Заражение простудными заболеваниями, в том числе и вирусными, происходит, как правило, воздушно-капельным путем. На все сто процентов обезопасить себя в сезон простуды невозможно, но есть простые и эффективные меры профилактики.

Как защитить себя в период простуд?ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Самое простое, что мы можем сделать - это как можно чаще мыть руки, примерно каждый час. Дело в том, что на коже скапливается больше всего бактерий, и если мы касаемся немытыми руками лица, то микробы легко попадают на слизистые рта и носа».

Мыть нужно не только руки, но и помещение. Влажную уборку желательно делать с добавлением антибактериальных средств. Кроме того, чтобы не заболеть, медики рекомендуют несколько раз в день промывать нос подсолённой водой, а также закаляться – подготавливая, таким образом, организм к холодам.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«И, конечно, в общественных местах, особенно, в транспорте или в коллективе, где есть простывший нужно надевать медицинскую маску. Возможно, смотрится она не очень красиво, но зато отлично защищает от проникновения вируса».
 
 
Что касается непосредственно профилактики, то, по словам специалистов, лучший способ борьбы с гриппом - это вакцинация.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Почему вакцинация проводится каждый год - потому что вирус гриппа имеет свойства меняться, меняется и состав вакцин. В новые вакцины уже внесены изменения».

Оптимальным временем для прививки от гриппа считается период с сентября по ноябрь. Важно сделать ее до начала эпидемии, чтобы иммунитет успел сформироваться.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

16:57 17.09.2018


В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

16:00 17.09.2018


В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

10:57 17.09.2018


Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

10:24 17.09.2018


Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

10:16 17.09.2018


Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

9:39 17.09.2018


В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

8:34 17.09.2018


В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

15:14 18.09.2018


Кировчане выясняют причины завышенных сумм в счетах за электричество

Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны"

11:54 18.09.2018


Киров присоединился к акции "Генеральная уборка страны"

В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

10:49 18.09.2018


В Кирове открылся новый МФЦ на Щорса, 95

Жители Кирово-Чепецка отметили День города

10:47 18.09.2018


Жители Кирово-Чепецка отметили День города

Как защитить себя в период простуд?

10:44 18.09.2018


Как защитить себя в период простуд?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Вакцинация против гриппа

01.11.2011


Вакцинация против гриппа

Прививки от гриппа

24.09.2009


Прививки от гриппа

В Кировской области ОРВИ и гриппом за время эпидемии переболели 92 тысячи человек.

01.04.2016


В Кировской области ОРВИ и гриппом за время эпидемии переболели 92 тысячи человек.

В Кировской области отмечается прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ

21.02.2018


В Кировской области отмечается прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Свиной грипп добрался до Кирова

20.01.2016


Свиной грипп добрался до Кирова

Профилактика простуды и гриппа

16.12.2008


Профилактика простуды и гриппа

Популярные новости

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх