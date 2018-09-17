Как защитить себя в период простуд?
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вирусы гриппа, которые мы ожидаем - это ранее циркулирующие вирусы, для которых характерны антигенные сдвиги, которые ученые наблюдали в 16-17 гг.».
Заражение простудными заболеваниями, в том числе и вирусными, происходит, как правило, воздушно-капельным путем. На все сто процентов обезопасить себя в сезон простуды невозможно, но есть простые и эффективные меры профилактики.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Самое простое, что мы можем сделать - это как можно чаще мыть руки, примерно каждый час. Дело в том, что на коже скапливается больше всего бактерий, и если мы касаемся немытыми руками лица, то микробы легко попадают на слизистые рта и носа».
Мыть нужно не только руки, но и помещение. Влажную уборку желательно делать с добавлением антибактериальных средств. Кроме того, чтобы не заболеть, медики рекомендуют несколько раз в день промывать нос подсолённой водой, а также закаляться – подготавливая, таким образом, организм к холодам.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Почему вакцинация проводится каждый год - потому что вирус гриппа имеет свойства меняться, меняется и состав вакцин. В новые вакцины уже внесены изменения».
Оптимальным временем для прививки от гриппа считается период с сентября по ноябрь. Важно сделать ее до начала эпидемии, чтобы иммунитет успел сформироваться.
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