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Новости / Медицина

День открытых дверей в онкодиспансере

Сегодня, 17:38 | Просмотров: 122 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Исключить злокачественное образование или выявить его на ранней стадии. Такова цель акции, которая прошла в областном онкодиспансере. Консультативный прием для всех желающих, причем без предварительной записи и направления, провели маммолог и дерматолог.
 
 
В онкодиспансере - День открытых дверей. Вместо того, чтобы наблюдать за ходом акции со стороны, мы решили сами принять в ней участие.

Солнечные ожоги, светлая кожа, наличие большого количества родинок, - это факторы, которые могут спровоцировать развитие злокачественных образований на коже. Врач с помощью дерматоскопа исследует подозрительные, на наш взгляд, родинки.

Рак кожи - одна из самых распространенных онкопотологий, и связано это с тем, что кожа - единственный орган, который постоянно подвергается воздействию внешней среды.

День открытых дверей в онкодиспансере СВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ "КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА":
«Бытует мнение: раз не болит — значит не рак, это самое большое заблуждение. Потому что злокачественная опухоль в ранних стадиях, как правило, не дает болевых ощущений и может протекать с легкой симптоматикой».
 
 
Вот лишь несколько случаев из практики Светланы Хлебниковой. Казалось бы - безобидные образования на деле оказывались смертельноопасным заболеванием.

Кожа - самый доступный для осмотра орган, поэтому онкопатологию кожи зачастую удается выявить на ранних стадиях, а это предопределяет успех в лечении. Речь может идти даже о полном выздоровлении.

СВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ "КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА":
Человек вполне самостоятельно может себя осмотреть. У пожилых людей нужно осматривать заушную область, очень часто там локализуется злокачественное образование. Волосистая часть головы. Если при осмотре выявляется образование де нова, то есть всегда была чистая кожа, и вдруг появилось какое-то образование - это повод заняться более точной диагностикой».
 
 
На консультацию к специалистам онкодиспансера в День открытых дверей пришли почти три с половиной сотни кировчан, неравнодушных к своему здоровью. 18 из них были направлены на дообследование. 


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