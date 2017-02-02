День открытых дверей в онкодиспансере

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«Бытует мнение: раз не болит — значит не рак, это самое большое заблуждение. Потому что злокачественная опухоль в ранних стадиях, как правило, не дает болевых ощущений и может протекать с легкой симптоматикой».

Человек вполне самостоятельно может себя осмотреть. У пожилых людей нужно осматривать заушную область, очень часто там локализуется злокачественное образование. Волосистая часть головы. Если при осмотре выявляется образование де нова, то есть всегда была чистая кожа, и вдруг появилось какое-то образование - это повод заняться более точной диагностикой».

Исключить злокачественное образование или выявить его на ранней стадии. Такова цель акции, которая прошла в областном онкодиспансере. Консультативный прием для всех желающих, причем без предварительной записи и направления, провели маммолог и дерматолог.В онкодиспансере - День открытых дверей. Вместо того, чтобы наблюдать за ходом акции со стороны, мы решили сами принять в ней участие.Солнечные ожоги, светлая кожа, наличие большого количества родинок, - это факторы, которые могут спровоцировать развитие злокачественных образований на коже. Врач с помощью дерматоскопа исследует подозрительные, на наш взгляд, родинки.Рак кожи - одна из самых распространенных онкопотологий, и связано это с тем, что кожа - единственный орган, который постоянно подвергается воздействию внешней среды.Вот лишь несколько случаев из практики Светланы Хлебниковой. Казалось бы - безобидные образования на деле оказывались смертельноопасным заболеванием.Кожа - самый доступный для осмотра орган, поэтому онкопатологию кожи зачастую удается выявить на ранних стадиях, а это предопределяет успех в лечении. Речь может идти даже о полном выздоровлении.На консультацию к специалистам онкодиспансера в День открытых дверей пришли почти три с половиной сотни кировчан, неравнодушных к своему здоровью. 18 из них были направлены на дообследование.